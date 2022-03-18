الطاقة الذرية: محطة الطاقة النووية الكبرى فى أوكرانيا تعمل بشكل آمن

أبلغت أوكرانيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن جميع أنظمة الأمان في أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد لا تزال تعمل بكامل طاقتها بعد يوم من انقطاع الموقع عن الاتصال بخط كهرباء خارجي يربطه بشبكة الكهرباء الوطنية.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي - في تصريح - إنه لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة في محطة الطاقة النووية "زابوريزهزهيا".

وأوضح جروسي أنه يتوافر ما يضمن التشغيل الآمن للمحطة مثل محطات الطاقة النووية الأخرى في أوكرانيا وأجزاء أخرى من العالم كما يحتوي الموقع أيضًا على مولدات ديزل احتياطية في حالة الحاجة إليها.

يذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، قال إن موسكو وكييف مستعدتان للتعاون مع الوكالة لضمان أمن المواقع النووية الأوكرانية التي تواجه مخاطر متزايدة بسبب النزاع العسكري الدائر منذ بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أسبوعين.

وأوضح جروسي- في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة - أن الهدف الأول كان إقامة حوار مباشر على مستوى عالٍ جدًا، مضيفًا أن الطرفين مستعدّان للعمل والنقاش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الاجتماعات التي عقدها في أنطاليا كانت مثمرة ولكن غير سهلة.

وحذّر المدير العام، من أن الوضع الميداني مروع، في إشارة إلى الحوادث التي تتزايد يومًا بعد يوم في المواقع النووية الأوكرانية.

وشدّد جروسي، على الحاجة الملحة إلى التوصل لاتفاق على إطار عمل مشترك لتعزيز أمن المنشآت النووية في أوكرانيا، البلد الذي يمتلك 15 مفاعلًا نوويًا والعديد من مستودعات النفايات الذرية.