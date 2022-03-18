وزير المالية اللبنانى يبحث مع وفد مجموعة السبع الأمن الغذائى بالبلاد

بحث وزير المالية اللبناني يوسف خليل تداعيات الحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي في لبنان، خلال لقائه وفدا من سفراء منظمة مجموعة السبع (G7)، ضم سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف وسفيري ألماني وكندا وممثلين عن السفارة الفرنسية والإيطالية.

وتناول اللقاء الأمن العالمي والمصالح المشتركة بين لبنان وأوروبا.

كما اجتمع وزير المالية بالمدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الفاو عبد الحكيم الواعر، لعرض سبل تعزيز الإجراءات لتحويل النظم الغذائية من أجل الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة التكلفة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر، مشيرا إلى أن من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر.

وأضاف رايس: "ما زلنا على تواصل وثيق (مع السلطات اللبنانية)، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان".

وتابع: "أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة، تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد كشف عن الزيارة الوشيكة لخبراء الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر.

وأجرى مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بهدف تأمين اتفاق يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من الأزمة.

وزار فريق فني من الصندوق لبنان في الفترة من 28 فبراير إلى أول مارس لتقييم مدى تقدم العمل في الإصلاحات وتحديد الخطوات التالية اللازمة للمضي قدما نحو برنامج للصندوق.