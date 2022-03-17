الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة يستضيف الوفود العربية المشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي

المستشار محمد حسام
المستشار محمد حسام الدين

استقبل اليوم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة؛ الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

عقد المستشار محمد حسام مع رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية، اجتماعا تشاوريًا تناول المشكلات العلمية التي تواجه القضاء الإداري في الدول العربية، وأهمها تلك المتعلقة بالبطء في التقاضي، وذلك بغرض الوقوف على أسباب المشكلات والوصول إلى مقترحات تؤدي إلي تقصير زمن التقاضي.

واستعرض المستشار محمد حسام الدين، التجربة الرائدة لمجلس الدولة المصري في وضع خطط لإنجاز ومتابعة تنفيذها، وما أدت إليه من إنجاز عدد ضخم من القضايا المتراكمة خلال العامين الماضيين.

وقد حضر الاجتماع المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بليبيا، والمستشار فادي إلياس رئيس مجلس الدولة بلبنان، والمستشار عبد السلام المهدي الرئيس الأول لمجلس الدولة بتونس، والمستشار الدكتور عادل بروسلي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالكويت، فضلا عن نخبة من قضاة المحاكم العليا بالدول العربية.

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