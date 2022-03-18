الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتخلى عن طرح قرار أمام مجلس الأمن بشأن أوكرانيا.. والأخيرة ترد

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

تخلت روسيا، اليوم، عن طرح قرار “إنساني” في مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا لغياب الدعم داخل المجلس، وأجلت طرحه للغد.

 

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن خلال جلسة مساء اليوم بشأن أوكرانيا، إن الولايات المتحدة تأجج النزاع في أوكرانيا من خلال تقديم الأسلحة إليها.

 

وأوضح مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أن روسيا لديها 9 آلاف مركز لاستقبال اللاجئين، فيما ترفض السلطات الأوكرانية عمليات الإجلاء باتجاه روسيا.

 

ونفى المندوب الروسي استهداف القوات الروسية مسرح ماريوبول، مشيرا إلى أن مدينة ماريوبول أصبحت الآن مصدرًا للمعلومات المغلوطة، مؤكدا ان المتطرفين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول.

 

وأشار مندوب روسيا إلى أن منظمة الصحة العالمية غير قادرة على تحديد هوية المسؤول عن قصف المرافق الصحية في أوكرانيا.

 

موقف أوكرانيا

من جهته قال ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة إن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار والممر الآمن للسكان المدنيين، مشيرا إلى ان أكثر من 3.2 مليون لاجئ غادروا البلاد حتى الآن.

 

وأضاف المندوب الأوكراني " القوات الروسية ترهب المدنيين في الشوارع وتجبرهم على الهروب إلى المناطق التي تسيطر عليها.

 

موقف الإمارات

فيما شدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن خلال الجلسة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والإنساني والذي يمثل خرقه انتهاكًا لحقوق المدنيين وتهديدًا للنظام الدولي، مثمنا الدور الرئيسي لدوار جوار أوكرانيا في التعامل مع الأزمة الإنسانية من خلال استقبال اللاجئين.

 

وشدد نائب مندوبة دولة الإمارات على ضرورة استمرار وصول المساعدات للمدنيين في أوكرانيا، مؤكدا أن الضرر في البنية التحتية يؤثر على الوضع الإنساني في أوكرانيا.

 

وأضاف أن أعداد اللاجئين في أوكرانيا تواصل الارتفاع بوتيرة مثيرة للقلق، كما أن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا تشهد تدهورًا خطيرًا.

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وائل لطفي

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