يارا مجدي تتألق في التقديم بالدوم.. واللجنة: «أحسن حاجة إنك اتكلمتي بصوتك»

قدمت المتسابقة يارا مجدي فقرة إخبارية مميزة كأول متسابقة في فئة التقديم ببرنامج "الدوم" بحلقة نصف نهائي برنامج الدوم الذي يعرض حاليا على قناة أون من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونجحت في تخطي الكثير من العقبات التي وضعت أمامها وبعض الأخطاء المقصودة في النص المكتوب أمامها وعلقت تعليقا مميزا على الصور المعروضة أمامها.

وعلقت لجنة التحكيم على الأداء، قالت هند صبري الوظيفة ليست سهلة وعديتي من الأخطاء بذكاء ومخارج ألفاظم مميزة ومظبوطة وعندك حضور قوي وخفة دم مميزة" بينما قال المخرج يسري نصر الله، "عاجبني ثقتك بنفسك وقدرتي تتصرفي بلباقة، "وقالت أنغام، أول حاجة عجبتني إنك اتكلمتي بصوتك وصوتك جميع ومخارج ألفاظك ناعمة وفيها أنوثة".

دم المتسابق عبد الرازق علي، أغنية "على الحلوة والمرة" بحلقة نصف نهائي برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي يذاع على قناة "أون" بأداء مميز أبهر الجميع.

وقالت الفنانة أنغام: "صوتك رجولي مميز ولو إنك كنت بتستعجلنا في الكلام بس بتغني حلو جدا، وقالت هند صبري، "18 سنة وبتغني أغنية معانيها أكبر من سنك مش سهل ومش سهل توصلي الإحساس والبهجة وعندك كاريزما هايلة"، وقال المخرج يسري نصر الله، "صوتك حلو جدا.. بس ليه فرحان وأنت بتعاتب حبيبتك".

وعلقت لجنة تحكيم برنامج الدوم في بداية الحلقة اليوم على البرنامج بشكل عام حيث قال المخرج الكبير يسر نصر الله، إنه يثمن تواجد المواهب الشابة وأ تواجدهم بلا شك شجاعة وهم موهوبين وتابعهم خلال الحلقات الماضية ويستحقون التشجيع للجرأة للوقوف على هذا المسرح.

بينما قالت النجمة التونسية هند صبري، ""مصر ولادة وفيه مواهب خفية.. الدوم إداهم وإدانا فرصة نشوف مواهب مكانش نتخيل إنها موجودة برنامج الدوم هيعمل نقلة في الصناعة".

وأشادت النجمة أنغام بفكرة برنامج الدوم معلقة، "فكرة كبيرة ومهمة ومحتاجينها من زمان وأنا شخصيا بشكركم على الفكرة وتابعت وشوفت المواهب وفرحانة بفكرة البرنامج والمتسابقين واللي مشيوا".