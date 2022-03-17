حصاد الري: تنفيذ 39 قرار إزالة في المنيا ومصر الوسطى

شهدت وزارة الري، اليوم، عدد من الفعاليات في القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرز هذه الفعاليات في السطور التالية.

واصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية بالمحافظات، تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإحالة المخالفات الخاصة بها للنيابة العسكرية، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

قال علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم شن حملات مكبرة يومياً لإزالة جميع التعديات على نهر النيل وفرعيه، لافتًا إلى تنفيذ 92 قرار إزالة، الخميس، ليصبح الإجمالي 76149 إزالة منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات.

- سلامة التصرفات المائية اللازمة للاحتياجات

وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري أنه يتم العمل بصفة يومية للحفاظ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف من المحافظات، وأيضًا من كافة أنواع الحشائش والملوثات بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات حالياً، لافتًا إلى إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.

https://www.dostor.org/3745324

تواصل وزارة الري تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري، بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة والمالية، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عدد المنتفعين المتقدمين لتنفيذ مشروع تحديث نُظم الري بدلًا من الري التقليدي بالغمر بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 982 قطعة بمساحة إجمالية 14937 فدانًا بلغ 19210 منتفعًا، مشيرًا إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ 54790 فدانًا، وجاري التنفيذ بمساحات تصل إلى 21025 فدانًا تم إنهاء 513 فدانًا منها.

أوضح الدكتور عبدالعاطي، الخميس، أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات، كما تعقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للريال حديث، بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والقيادات المحلية والتنفيذية، والتي تعد إحدى أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام 1.20 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

https://www.dostor.org/3745373

وأكدت وزارة الري مواصلة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بجميع المحافظات، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات والمخالفات على شبكة الترع والمصارف، بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة، ومنها شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحليات، بهدف الحفاظ على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري من التعديات والتصدي لها، إضافة إلى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق لردع اللازم للمخالفين.

وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 35 قرار إزالة لمخالفات إجمالية قدرها 2419 مترًا مربعًا، إضافة إلى تنفيذ الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر الوسطى، 4 قرارات إزالة للتعديات على مصرف أبو راهب، التابعة لهندسة صرف مغاغة تحت إشراف الإدارة العامة لصرف شمال المنيا، وذلك في إطار الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات منها قوات الأمن والأجهزة المحلية بالمحافظات.

https://www.dostor.org/3745655