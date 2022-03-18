«بووووم».. أول برنامج رقمى من إنتاج أكاديمية الفنون والقومى للسينما

أعلنت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة؛ بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، وإشراف المخرج محمود فؤاد صدقي تقديم باكورة أعمالها الانتاجية ببرنامج "بووووم" وهو برنامج توك شو، على ان يعرض عبر منصات أكاديمية الفنون قريبا.

البرنامج من تقديم فرح وجورج، وبمشاركة الفنانين من أبناء الأكاديمية كلا من :"ندى عفيفي، مايكل رفلة، علاء الوكيل، مصطفى الشموتى، دميانة جودة، طارق رجب، مدير تصوير محمد رضوان، مونتاح نهاد سامي، إدارة انتاج عبدالله محمد وفاطمة شعبان وأحمد جودزيلا وجهاد، أما تصحيح الألوان لطارق نظير، وديكور مينا رضا، ومساعدى ديكور كل من: تقى جمال وروفيدا محسن وملوك و ضحى وكرستين وسلكى ونور وروبا وأحمد واسراء و آيه ، والصوت لمحمد الغرباوي، وإضاءة مسرحية آلاء رسلان ، وفني إضاءة حسين و بيكو ، فني صوت محمد و محمود و ملك.

البرنامج من تأليف موسيقى ديفيد سمير، ومحمد المنصوري، أما فريق الإعداد كل من إيمان سمير وعبدالله محمد، مساعد مخرج أحمد الجوهري، ومخرج منفذ مايكل رفله، وإخراج مسرحى محمود فؤاد صدقي، ومخرج منفذ تليفزيون محمد المنصورى، واخراج تليفزيونى عبدالله جاد.

يذكر أن، الدكتورة غادة جبارة تخرجت فى المعهد العالي للسينما بقسم المونتاج عام 1990، وتولت رئاسة القسم ثم وكيلا للمعهد ثم عميدا للمعهد العالى للسينما من 2013 إلى 2016، ووكيل نقابة المهن السينمائية، وشغلت منصب نائب رئيس أكاديمية الفنون منذ سبتمبر 2018.

واختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوارة، وحققت من خلال موقعها كعميد لمعهد السينما إنجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولى المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا مُلفتا رغم أنه أقيم بالجهود الذاتية، كما نجحت فى عرض أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائي وكان ودبى وفينسيا وغيرها.