الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبد الرازق على يشعل مسرح الدوم بـ «على الحلوة والمرة».. وأنغام: «صوتك رجولي»

عبد الرازق على
عبد الرازق على

قدم المتسابق عبد الرازق علي، أغنية "على الحلوة والمرة" بحلقة نصف نهائي برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي يذاع على قناة "أون" بأداء مميز أبهر الجميع.

وقالت الفنانة أنغام: "صوتك رجولي مميز ولو إنك كنت بتستعجلنا في الكلام بس بتغني حلو جدا، وقالت هند صبري، "18 سنة وبتغني أغنية معانيها أكبر من سنك مش سهل ومش سهل توصلي الإحساس والبهجة وعندك كاريزما هايلة"، وقال المخرج يسري نصر الله، "صوتك حلو جدا.. بس ليه فرحان وأنت بتعاتب حبيبتك".

بدأت قبل قليل الحلقة الأولى من نصف نهائي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة ON من خلال منافسة 30 متسابقًا على البطولة، والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ويتواجد في قائمة لجنة التحكيم هذه المرة النجمة أنغام والمخرج يسري نصر الله والفنانة هند صبري الذين ظهروا بإطلالات مميزة في بداية الحلقة.

وشاركت النجمة أنغام في بداية الحلقة مع الفريق الاستعراضي بأغنية مميزة هي “نرقص نرقص” وسط تفاعل كبير من الجمهور والمتواجدين بالمسرح.

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقف على تقديم البرنامج كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش، وتشهد حلقة الليلة الكثير من المفاجئات في لجنة التحكيم والفقرات الفنية من المتسابقين.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

عبد الرازق علي على الحلوة والمرة الدوم برنامج الدوم قناة اون

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

سفراء مصر في دول الجوار الأوكراني لـ«الدستور»: كل التيسيرات للمواطنين

بريطانيا تحدث إرشادات السفر إلى مصر: الوقت مثالي لقضاء العطلات

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة