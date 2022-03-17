عبد الرازق على يشعل مسرح الدوم بـ «على الحلوة والمرة».. وأنغام: «صوتك رجولي»

قدم المتسابق عبد الرازق علي، أغنية "على الحلوة والمرة" بحلقة نصف نهائي برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي يذاع على قناة "أون" بأداء مميز أبهر الجميع.

وقالت الفنانة أنغام: "صوتك رجولي مميز ولو إنك كنت بتستعجلنا في الكلام بس بتغني حلو جدا، وقالت هند صبري، "18 سنة وبتغني أغنية معانيها أكبر من سنك مش سهل ومش سهل توصلي الإحساس والبهجة وعندك كاريزما هايلة"، وقال المخرج يسري نصر الله، "صوتك حلو جدا.. بس ليه فرحان وأنت بتعاتب حبيبتك".

بدأت قبل قليل الحلقة الأولى من نصف نهائي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة ON من خلال منافسة 30 متسابقًا على البطولة، والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ويتواجد في قائمة لجنة التحكيم هذه المرة النجمة أنغام والمخرج يسري نصر الله والفنانة هند صبري الذين ظهروا بإطلالات مميزة في بداية الحلقة.

وشاركت النجمة أنغام في بداية الحلقة مع الفريق الاستعراضي بأغنية مميزة هي “نرقص نرقص” وسط تفاعل كبير من الجمهور والمتواجدين بالمسرح.

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقف على تقديم البرنامج كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش، وتشهد حلقة الليلة الكثير من المفاجئات في لجنة التحكيم والفقرات الفنية من المتسابقين.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.