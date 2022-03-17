الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

جريدة الدستور

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد أسعار أنابيب البوتاجاز للمنازل والأغراض التجارية.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

75 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
150 جنيهًا للاسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
6000 جنيه لطن الغاز صب غير شامل نولون النقل.

وهذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقرار الصادر في هذا الشأن.

ويعمل بالأسعار الجديدة بدءا من غد الجمعة 18 مارس 2022. وحمل القرار رقم 1056 لسنة 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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