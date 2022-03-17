آلاء أيوب تبدع فى غناء «مستنياك» فى «الدوم» ولجنة التحكيم: «ممكن تمثلى»

شاركت المتسابقة آلاء أيوب من القاهرة في حلقة نصف نهائي برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب المذاع حاليًا على قناة "أون" بأغنية "مستنياك" لعزيزة جلال من ألحان بليغ حمدي وقدمت أداءً مميزًا.

فقالت النجمة أنغام تعقيبا على المتسابقة: “صوتك حلو وفاهمة صوتك وفاهمة إمكانياتك وفاهمة إزاي تستخدمي صوتك أنا سعيدة بيكي جدا”، بينما قالت هند صبري، “على فكرة يا آلاء إنتي ممكن تمثلي كما وفيه حضور حقيقي أنا شوفته ولمسته وممكن تدينا أكتر وفيه إمكانيات في الأداء”، بينما قال المخرج يسري نصر الله، “صوتك حلو”.

وعلقت لجنة تحكيم برنامج الدوم في بداية الحلقة اليوم على البرنامج بشكل عام حيث قال المخرج الكبير يسر نصر الله، إنه يثمن تواجد المواهب الشابة وأن تواجدهم بلا شك شجاعة وهم موهوبون وتابعهم خلال الحلقات الماضية ويستحقون التشجيع للجرأة للوقوف على هذا المسرح.

بينما قالت النجمة التونسية هند صبري، ""مصر ولاده وفيه مواهب خفية.. الدوم إداهم وإدانا فرصة نشوف مواهب مكانش نتخيل إنها موجودة برنامج الدوم هيعمل نقلة في الصناعة".

وأشادت النجمة أنغام بفكرة برنامج الدوم معلقة، "فكرة كبيرة ومهمة ومحتاجينها من زمان وأنا شخصيا بشكركم على الفكرة وتابعت وشوفت المواهب وفرحانة بفكرة البرنامج والمتسابقين واللي مشيوا".

بدأت قبل قليل الحلقة الأولى من نصف نهائي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب على قناة ON من خلال منافسة 30 متسابقا على البطولة، والبرنامج من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ ميديا هب وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.ويقف على تقديم البرنامج كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش، وتشهد حلقة الليلة الكثير من المفاجآت في لجنة التحكيم والفقرات الفنية من المتسابقين.