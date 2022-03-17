الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بوجود أنغام.. لجنة تحكيم قوية في نصف نهائي برنامج «الدوم»

الدوم
الدوم

بدأت قبل قليل أولى حلقات الدور نصف النهائي من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب على قناة "أون" بتواجد لجنة تحكيم قوية للغاية من أجل اختيار الفائزين والمتأهلين للمرحلة النهائية.

ويتواجد في قائمة لجنة التحكيم هذه المرة النجمة أنغام والمخرج يسري نصر الله والفنانة هند صبري الذين ظهروا بإطلالات مميزة في بداية الحلقة.

وشاركت النجمة أنغام في بداية الحلقة مع الفريق الاستعراضي بأغنية مميزة هي “نرقص نرقص” وسط تفاعل كبير من الجمهور والمتواجدين بالمسرح.

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة العاشرة مساء في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة، وتمت تصفيتهم وفقًا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة.

وتتراوح أعمار المشاركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة  للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عامًا من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

الدور نصف النهائي برنامج الدوم الدوم المواهب قناة اون لجنة تحكيم برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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