الخميس 17 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن فى أسبوع| 19 ألف منفذ لصرف المعاشات وإطلاق مبادرة «قادرون باختلاف» بالجامعات

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت وزارة التضامن، العديد من الأنشطة خلال اسبوع، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري نستعرضها فى التقرير التالي:-

19 ألف منفذ تصرف معاشات مارس الجاري
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و27 منفذًا حتى مارس الجاري.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونا و75 ألفا و856 شخص حتى مارس الجاري، مقارنة ب 14 مليونًا و36 ألفًا حتى فبراير الماضي، مقارنة بـ14 مليونًا و23 ألفًا يناير الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و748 ألفا مقارنة بـ10 ملايين و670 ألفًا، فى فبراير الماضي.
https://www.dostor.org/3740373

«التضامن»: إيداع شاب بلا مأوى مستشفى الأمراض النفسية لتلقي الرعاية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود شاب بلا مأوى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، علما بأن الشاب يعاني من مرض نفسي، حيث أدى ذلك إلى قيامه بالتجرد من ملابسه أمام المارة من السيدات بالمنطقة، وقد ناشد الأهالي المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
https://www.dostor.org/3741512

الجمعيات الأهلية: بدء توزيع مساعدات شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية
قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات و المؤسسات الأهلية العاملة فى المجتمع المدني، بدأت في توزيع شنط رمضان التى تضم العديد من السلع والمنتجات خاصة مع ارتفاع الأسعار، حيث تم زيادة المنتجات الموزعة على الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفير احتياجات هذه الأسر من السلع الغذائية والمواد التموينية، موضحًا أن هناك مساعدات عينية و نقدية أيضًا تقوم بها الجمعيات.
https://www.dostor.org/3742521

وزيرة التضامن تطلق فعاليات مبادرة «قادرون باختلاف» بالجامعات 

تطلق نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارتها لمحافظة الغربية، فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية من رحاب جامعة طنطا، حيث استهلت الزيارة بلقاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بديوان عام المحافظة
https://www.dostor.org/3743419

استمرار صرف الدعم النقدي من المنافذ المنتشرة فى المحافظات

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي، "تكافل وكرامة" لليوم الثاني على التوالي، لأكثر من 3.8 مليون مستفيد، وذلك بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

https://www.dostor.org/3744493

جلسات «بث مباشر» للحفاظ على كيان الأسرة خلال شهر رمضان

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة، إن الوزارة تعد جلسات بث مباشر بعد صلاة التراويح على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، مدتها ساعة بهدف مناقشة المشاكل الأسرية فى إطار برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة.
https://www.dostor.org/3745896

 

مجلس الوزراء جامعة طنطا التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أصحاب المعاشات قادرون باختلاف برنامج مودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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