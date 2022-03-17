البيت الأبيض: بايدن سيقيّم موقف الصين من حرب أوكرانيا غدًا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الخميس، إن لدى الولايات المتحدة مخاوف جدية بشأن احتمالية مساعدة الصين لروسيا عسكريًا في الحرب داخل أوكرانيا.

أضافت متحدثة البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، أن الحرب في أوكرانيا لا تسير وفقًا لمخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت أن الرئيس جو بايدن سيقيم موقف نظيره الصيني شي جين من الحرب في أوكرانيا خلال اتصالهما الهاتفي غدًا.

في وقت سابق، قال جو بايدن إن الديمقراطية لن تكون ضحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إرسال مضادات طائرات "بمدى أبعد" إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تقدم "دعما غير مسبوق" لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة.

ونوه بايدن بأن الخبراء الأمريكيين موجودون في دول جوار أوكرانيا لتقديم المساعدة، مضيفًا "سنواصل إضعاف بوتين وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات".