الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

وكالة الفضاء الأوروبية تعلن تعليق مهمة «إكسومارس» بعد توقف التعاون مع روسيا

وكالة الفضاء الأوروبية
وكالة الفضاء الأوروبية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان الخميس تعليق مهمة "إكسومارس" الروسية الأوروبية والبحث عن بدائل لإطلاق أربع مهمّات أخرى، بعد توقف التعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت مهمة "إكسومارس" تتضمن إطلاق عربة متنقلة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه كوكب المريخ في سبتمبر، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيَين.

وكلّف مجلس وكالة الفضاء الأوروبية رئيسه بإجراء دراسة صناعية سريعة لإعادة إطلاق مهمة "إكسومارس" وبدائل للمهمّات الأخرى.

وكان عدد كبير من عمليات إطلاق مهمات لوكالة الفضاء الأوروبية يرتكز حتى الآن على استخدام صاروخ سويوز الروسي من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

ردّت وكالة "روسكوسموس" على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، عبر تعليق عمليات إطلاق صواريخ سويوز من كورو واستدعاء فريقها المؤلف من نحو مئة مهندس وعامل تقني.

وكانت عملية إطلاق مهمة "إكسومارس" مقررة عام 2020 إلا أنها أُرجئت بسبب أزمة وباء كوفيد-19، إلى سبتمبر 2022.

العقوبات الأوروبية الفضاء الأوروبية المريخ أوكرانيا

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وائل لطفي

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