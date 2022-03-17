الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد منظمة الصحة العالمية يختتم زيارته لهيئة الدواء المصرية

وفد منظمة الصحة العالمية
وفد منظمة الصحة العالمية

أعلنت هيئة الدواء المصرية اختتام الزيارة الرسمية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية للهيئة، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، بدءاً من ١٣وحتى ١٧ مارس الجاري.

وأكدت الهيئة أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على ما اتخذته هيئة الدواء المصرية من إعداد وتطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك تطوير البنية التحتية.
 وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن ثقته في الإعدادات الجارية، والجهد المبذول الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، وتطلعهم الى استمرار التعاون البناء والمثمر، وحرصهم على تقديم مختلف سبل الدعم المؤسسي لتمكين هيئة الدواء المصرية من تحقيق أهدافها المنشودة.
 وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود المنظمة لدعم الدول في بناء قدراتها الخاصة بالممارسات التنظيمية الجيدة؛ لتعزيز إتاحة المستحضرات الطبية بشكل آمن وفعال وذو جودة عالية.

وكانت قد استقبلت هيئة الدواء المصرية، وفد منظمة الصحة العالمية، والذي يقوم بعقد زيارة رسمية للهيئة خلال الأسبوع الحالي؛
وتضمنت الزيارة مختلف مقرات الهيئة لمتابعة تطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك التدريب على الإجراءات القياسية للمعامل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير البنية التحتية، وتطوير إمكانات المعامل الرقابية بما يتماشى مع ارشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت، هيئة  الدواء، أن ذلك يأتي  انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بأولوية بذل الجهود للنهوض بالقطاع الدوائي في مصر، ودعمها المتواصل لتبوء مصر مكانة دولية مرموقة في هذا القطاع الهام، والحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، وتعميق توطين الصناعة بمصر، ورؤية مصر لعام ٢٠٣٠، كذلك سياسات هيئة الدواء المصرية الرامية إلى الحصول على الاعتمادات الدولية، والانضمام للمنصات العالمية؛ بما يدعم التنافسية للمستحضرات الطبية، ويساهم في فتح اسواق تصديرية جديدة، ومنافسة الأسواق العالمية.

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وائل لطفي

البابا المصرى

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