الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة.. عقار للملاريا يحارب سرطانات الرأس والرقبة

سرطان الرقبة
سرطان الرقبة

يُعتبر السرطان من الأمراض الخطيرة والتي أودت بحياة الكثيرين حول العالم، حيث يسعى الباحثون لإيجاد الكثير من العلاجات التي تساعد في القضاء على هذا المرض.

 

مؤخرًا أظهرت الأبحاث السابقة أن بروتينًا يسمى "TMEM16A" مرتبط بمقاومة مادة "سيسبلاتين" في أورام المرضى، حيث يرتبط الإفراط في التعبير عن هذا البروتين، والذي يحدث في حوالي 30٪ من سرطانات الرأس والرقبة، بانخفاض معدل البقاء على قيد الحياة.

 

وأشارت الدراسة الجديدة التي نشرها موقع "hindustantimes"  إلى أن عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" يثبط المسارات التي تدفع المقاومة لعامل العلاج الكيميائي في سرطانات الرأس والرقبة ويعيد تأثيرات قتل الخلايا السرطانية.

 

وأكد الباحثون، أن الدراسة الجديدة تساهم بشكل كبير في فهم آليات المقاومة حتى نتمكن من إيجاد طرق أفضل لعلاج مرضى السرطان.

 

وتقترح الدراسة الجديدة أن العلاج الجديد يعزز طرد الخلايا التي تقاوم العلاج الكيميائي في الأجزاء الخلوية بالأورام التي تصيب الرأس ولرقبة.

 

نوه الباحثون، أن الخلايا السرطانية لديها آلية نشطة للتخلص من أدوية العلاج الكيميائي، حيث أكتشف الخبراء أن دواء لعلاج الملاريا يساهم في تعطيل هذه الإلية.

 

ما هي سرطانات الرقبة والرأس؟

ووفقًا لما ذكره الأطباء، تعد سرطانات الرأس والرقبة من أكثر الأنواع انتشارا بين سكان الكوكب، فهي التي تصيب العنق والرأس.

 

أوضح الأطباء أن سرطانات الرأس والرقبة تمثل ما يقرب من 4٪ من جميع أنواع السرطانات في العالم، فهذه السرطانات أكثر شيوعًا بين الرجال أكثر من ضعف شيوعها بين النساء، كما يتم أيضًا تشخيص سرطانات الرأس والرقبة في كثير من الأحيان بين الأشخاص فوق سن الخمسين أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا. 

 

يعد سرطان الجيوب الأنفية وسرطان الأنف وسرطان الغدد اللعابية أقل شيوعًا، بين سرطانات الرقبة والرأس، حيث يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة  وخاصة أولئك الذين يستخدمون التبغ  التحدث مع طبيبهم حول طرق التوقف عن استخدام التبغ لتقليل مخاطرهم. 

دراسة السرطان مرضى السرطان البروتين الخلايا السرطانية الأمراض الخطيرة سرطانات الرأس والرقبة الملاريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

التطبيق غدًا.. أسعار الأنابيب الجديدة 2022

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

بعد زواجها بشهرين اكتشف زوجها أنها حامل بالشهر الرابع!

دراسة.. عقار للملاريا يحارب سرطانات الرأس والرقبة

مواعيد وأسعار رحلات عمرة رمضان 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة