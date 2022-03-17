الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد مجلس الوزراء.. افتتاح ممشى أهل مصر وإجراءات احتواء الأزمة الأوكرانية

مدبولي
مدبولي

شهد مجلس الوزراء اليوم عددًا من الفعاليات والأنشطة، وترصد "الدستور" أبرزها في سياق التقرير التالي:
 تفتتح الحكومة، في السابعة مساء اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر»، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين.

وكشف مصدر حكومي، لـ"الدستور"، عن تدشين الافتتاح خلال احتفالية غنائية كبرى يشارك فيها عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي،على رأسهم المطرب راغب علامة والمطربة نانسي عجرم، مساء اليوم، في المنطقة المخصصة للاحتفالات الممشى الجديد.

https://www.dostor.org/3745764
 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف جوانب الموقف الاقتصادى، وتقييم التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، وتخفيف تداعياتها على الاقتصاد المصرى.

كما تم خلال الاجتماع متابعة إجراءات توفير الموارد المالية والنقـد الأجنبـي، من أجل تأمين الكميات الضرورية من السلع الاستراتيجية،والمستلزمات الأساسية المطلوبة على المستوى المحلي، خلال الفترة الحالية والمستقبلية، في ظل المستجدات التي تؤثر على أسعار السلع عالمياً.

https://www.dostor.org/3745813
 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

 وقال المركز، في بيان، إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليهاالمواطنون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، دون الحصول عليهابشكل دوري كل 3 أشهر، بينما يحصل عليها باقى فئات المواطنين لمرة واحدة فقط، بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، مُشيرةًإلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%.
 

https://www.dostor.org/3745505

حصاد مجلس الوزراء اليوم تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا تستعرض مستجدات الموقفالاقتصادى لاحتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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وائل لطفي

البابا المصرى

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