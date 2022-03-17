أهالي قرية يشاركون الطلاب في وداع مدير معهد أزهري في قنا (صور)

نظم طلاب معهد الحاج خالد الأزهري بقرية الشرقي بهجوة في نجع حمادي بمحافظة قنا ، تظاهرة حب؛ تعبيرا عن وفائهم لشيخ المعهد أحمد حسن القاضي، بعد بلوغه سن المعاش؛ حيث تسابق أهالي القرية والطلاب على مصافحته، والالتفاف حوله معبرين عن حبهم ووفائهم ومعربين عن شكرهم لشيخ المعهد الذي تفانى في أداء رسالته حتى بلوغه السن القانونية للمعاش، وتركه للمعهد بعد أن تحول من حلم يراود أهل القرية لواقع يعيشونه الأن.

أهالي قرية يشاركون الطلاب في وداع مدير معهد أزهري



وتم بناء المعهد في عهده بعد أن تبرع به شقيقين من قرية الشرقي بهجورة وهما خالد وعصام عبد القوي، وتم بنائه بمعرفة الأهالي وهو من أشرف علي ذلك بالتعاون مع صديقه عبد المنعم فاضل.

وجهز الطلاب والأهالي حفل وداع للشيخ الذي أعتبره الجميع ملهما لهم في عمل الخير والوقوف علي الحلم لتحويله الي واقع سهل علي أبنائهم من محبي التعليم الأزهري الكثير.

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