بين الكوميدي والتراجيدي.. ‎محمد جمعة بـ 4 وجوه فى دراما رمضان 2022

يعيش الفنان محمد جمعة، حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الجارية، حيث يشارك فى 4 أعمال منها "جزيرة غمام" والذي يعتبر العمل الأساسي له، والمشوار، و"ديما عامر، وبيتنا روبوت" كضيف شرف، وتعتبر هذه الأعمال التي ينتظرها الجمهور بصفة عامة والنقاد بصفة خاصة نظرًا للقضايا والكوميديا التي تناقشها والتي تناسب الأسرة المصرية على المائدة الدرامية في مارثون رمضان 2022، والتي منها:

جزيرة غمام

ويعتبر جزيرة غمام هو العمل الأساسي والرئيسي الذي يشارك به الفنان محمد جمعة في رمضان هذا العام ، والذي يقوم بدور الشيخ يسري، وهو تلميذ الشيخ مدين، والذي يرث المال ويسعى لمساعدة الناس، ولكن الشيطان يلعب في عقله ويبدأ في ممارسة الاعيبه، للتفريق بين الأخوة.

ويقوم بدور أخويه هما محارب الذي يقوم بتجسيده الفنان فتحي عبدالوهاب، وعرفات الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يعتبر من الأعمال التي ينتظرها المشاهدون والنقاد في مارثون رمضان 2022 نظرًا لطبيعة العمل الذي يمثل طبيعة مصر الكلاسيكية من 100عام، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم. والذي ظهر جمعة بزي صعيدي، في البوستر الرسمي للعمل.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون محمد جمعة، هبة عبد الغني.

المشوار

ويشارك جمعة، في مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان، والفنان دينا الشربيني حيث يجسد دور سائق نقل بشركة الملح ويقوم خلال أحداث المسلسل بإينقاذ محمد رمضان ودينا الشربيني ومساعدتهم على الهروب.

ويعتبر دور السائق هو الدور الثاني الذي يجمعه مع رمضان حيث جسد في مسلسل البرنس دور سائق أبضًا والذي تصدر وقتها تريند مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان نظرًا لتأثير الجمهور بدوره وقتها.

المشوار يمثل عودة المخرج محمد ياسين، بعد فترة غياب عن الإخراج ويشارك في البطولة كل من عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

دايما عامر

يقوم محمد جمعة في مسلسل دائمًا عامر بدور مختلف تمامًا عن ما قدمها حيث يجسد شخصية نوبي يعيش في أسوان وهو صديق مصطفي شعبان وخلال الاحداث بيستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في اسوان وبيحتفي بيهم.

ديما عامر توليفة جمعها المخرج مجدي الهواري، و التي تنتمي للقالب الكوميديا حيث تدور أحداث مسلسل «دايمًا عامر» حول مشاكل التعليم والطلاب في مصر، داخل مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات. أبطال مسلسل «دايما عامر»يقوم ببطولة، عدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، محمد جمعة، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

في بيتنا روبوت

ويعتبر مشاركة الفنان محمد جمعة في الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت، مختلفة عن الثلاث أدوار السابقة حيث يقوم بزوج شقيقة هدى زاهر والذي يعيش في الخليج العربي ولديه تطلعات طبقية.

وتتوالى أحداث الجزء الثانى من المسلسل بمعاناة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل ويدخل زوجها الفنان هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت وتتوالى الأحداث فى إطار درامى كوميدى، حيث انضم مجموعة جديدة من النجوم فى الموسم الثانى ليشاركان فى الأحداث الجديدة من العمل.