حصاد «الإسكان».. «الجزار» يتفقد طيبة الجديدة وجلسة نقاشية بجناح مصر بمعرض Mipim

شهدت وزارة الإسكان اليوم عددًا من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد "الدستور" أبرزها:



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق والخدمات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج.

ولفت الوزير إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بالصعيد لتحقيق التنمية المستهدفة، وتوفير الحياة الكريمة لأهالي الجنوب.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه في مدينة طيبة الجديدة، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات على المدارس القائمة وتشغيلها مدارس النيل الدولية لخدمة سكان المدينة ومحافظة الأقصر، بجانب تنفيذ مشروع مبنى لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة طيبة الجديدة، بنسبة إنجاز بلغت نحو 98%، بينما شملت مشروعات الطرق الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الحارة القائمة بطريقالمدخل الشرقي للمدينة.

وفي مدينة أخميم الجديدة، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من أعمال استكمال طرق الإسكان الاجتماعي بمنطقة 55 فدانًا شمال المدينة بقيمة 33 مليون جنيه، والانتهاء من زراعة وتشجير دلتا المدخل الشمالي الغربي والجزيرة الوسطى للمدخل الشمالي الغربي بقيمة 7 ملايين جنيه،والانتهاء من تنفيذ سوق تجارية إدارية بمنطقة 55 فدانًا بقيمة 6.5 مليون جنيه لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي.



https://www.dostor.org/3745374

حضر المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، جلسة نقاشية بجناح مصر بمعرض Mipim العقارى بمدينة "كان" الفرنسية، تناولت الملفات المرتبطة بصناعة الإنشاءات والتوسع العمراني والطفرة في البناء والتحديات التي تواجهها هذه الصناعة في سياق المحافظة على البيئة والمخاطر العالمية الحالية، وتأثير ذلك على التوسع العمراني والخطة الطموحة لمصر التي تتبناها الحكومة والقطاع الخاص.

ناقش المتحدثون المعايير الواجب اتباعها حتى يمكن قياس الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة في مرحلة تصميم المشروعات الجديدة، وأثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل.

وأشار مدير CBRE الإنجليزية، إلى أن ما يحدث في مصر حالياً من مشروعات عملاقة للبنية التحتية يجب أن يتم تسجيله وتوثيق معلوماتهودراسته حتى يمكن قياسه، وقياس نسب تأثيراته على البيئة والمجتمع في سياق خطة التنمية المستدامة التي تتبناها مصر حالياً، وأنه لمنالمهم مشاركة البيانات والمعلومات مع جميع الأطراف لاستخراج الدروس المستفادة.

https://www.dostor.org/3745437



تفقد Hugh Jones، رئيس مجلس إدارة شركة RX GLOBAL المالكة لمعرض MIPIM العقاري، الجناح المصري بالمعرض، بعد أن ذاع صيته وسط رواد المعرض العالمي، واستقبل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، Jones وتم استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان.

وأبدى Hugh Jones إعجابه الشديد بحجم الاستثمارات الحكومية والمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية، وأعرب عن دهشته من حديث رواد المعرض عن المشروعات والطفرة غير المسبوقة والمعروضة بجناح جمهورية مصر العربية؛ سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، والذي دفعه لزيارة الجناح، والاطلاع على ما يتم عرضه من مشروعات واستثمارات تقدمها وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص المصرية.

كما وجه المهندس خالد عباس دعوة لـ"Hugh Jones" لزيار مصر ودراسة فكرة عقد معرض مماثل لهذا المعرض في مصر في مجال الاستثمار والتسويق العقاري العالمي، خاصة أنه أصبح لدى مصر إمكانات كبيرة لاستضافة مثل هذا النوع من المعارض الآن.

https://www.dostor.org/3745441