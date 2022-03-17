الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

23 مارس.. ندوة لـ«هيئة تنشيط السياحة» في معرض اكسبو دبى 2020

اكسبو دبى 2020
اكسبو دبى 2020

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، استعدادها لعقد ندوة عن “مستقبل السياحة المصرية” يوم 23 مارس الجارى، بالجناح المصري على هامش فعاليات معرض اكسبو دبي 2020 المنعقد حاليا بدولة الامارات، يعقبه تنظيم احتفالية لممثلي الإعلام و منظمي الرحلات و كبار الشخصيات.

وطالبت الهيئة من الشركات دعوة وكلائهم السياحيين بالمنطقة العربية لحضور الندوة وحفل الاستقبال بالجناح المصري بمعرض اكسبو دبي.

والتقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مؤخرًا، السفيرة مريم خليفة الكعبي السفيرة الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر والإمارات في مجال السياحة والآثار

وتناول اللقاء بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، كما تم مناقشة إمكانية إقامة تعاون بين جامعة الشيخ زايد بالإمارات العربية المتحدة ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال العمل السياحي والأثري ، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم عدد من المعارض المؤقتة للآثار المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة  بعد نجاح معرض دبي اكسبو 2020.

الجناح المصري المشارك بمعرض اكسبو دبي 2020، يعرض  مجموعة من الصور والأفلام الترويجية للأماكن الأثرية والمنتجعات السياحية ومشروع المتحف المصري الكبير، واستخدام لوحات دعائية سياحية و تصميمات ورسومات ذات الطابع المصري القديم و رموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح لضمان إبراز هوية مصر التاريخية فضلاً عن اختيار ألوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل. 

وتشارك وزارة السياحة والاثار بعدد من القطع الأثرية منها  تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذو الهيئة الآدمية من الخشب الملون، وقد زين بقلادة نباتية كبيرة تسمى (الأُوْسِخ)، تنتهي برأسي صقر.

الهيئة المصربة العامة للتنشيط السياحي مستقبل السياحة المصرية معرض إكسبو دبي منظمى الرحلات الشركات السياحية السوق العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

بريطانيا تحدث إرشادات السفر إلى مصر: الوقت مثالي لقضاء العطلات

رئة جديدة.. افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر: حدائق ومطاعم وجراجات

حبس رئيس حى الموسكى 4 أيام بتهمة التعدى بالضرب على ضابط

تجديد حبس «بودى جارد» أشعل النار فى سيارة مواطن بالسلام

بريطانيا تضم جنوب سيناء والفيوم إلى مناطق السفر الآمنة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة