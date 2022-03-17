23 مارس.. ندوة لـ«هيئة تنشيط السياحة» في معرض اكسبو دبى 2020

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، استعدادها لعقد ندوة عن “مستقبل السياحة المصرية” يوم 23 مارس الجارى، بالجناح المصري على هامش فعاليات معرض اكسبو دبي 2020 المنعقد حاليا بدولة الامارات، يعقبه تنظيم احتفالية لممثلي الإعلام و منظمي الرحلات و كبار الشخصيات.

وطالبت الهيئة من الشركات دعوة وكلائهم السياحيين بالمنطقة العربية لحضور الندوة وحفل الاستقبال بالجناح المصري بمعرض اكسبو دبي.

والتقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مؤخرًا، السفيرة مريم خليفة الكعبي السفيرة الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مصر والإمارات في مجال السياحة والآثار

وتناول اللقاء بحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، كما تم مناقشة إمكانية إقامة تعاون بين جامعة الشيخ زايد بالإمارات العربية المتحدة ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال العمل السياحي والأثري ، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم عدد من المعارض المؤقتة للآثار المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد نجاح معرض دبي اكسبو 2020.

الجناح المصري المشارك بمعرض اكسبو دبي 2020، يعرض مجموعة من الصور والأفلام الترويجية للأماكن الأثرية والمنتجعات السياحية ومشروع المتحف المصري الكبير، واستخدام لوحات دعائية سياحية و تصميمات ورسومات ذات الطابع المصري القديم و رموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح لضمان إبراز هوية مصر التاريخية فضلاً عن اختيار ألوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وتشارك وزارة السياحة والاثار بعدد من القطع الأثرية منها تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذو الهيئة الآدمية من الخشب الملون، وقد زين بقلادة نباتية كبيرة تسمى (الأُوْسِخ)، تنتهي برأسي صقر.