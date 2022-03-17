الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تقدم نصف مليار جرعة لقاح كورونا عالميًا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الولايات المتحدة تقديم 500 مليون جرعة لقاح مجانية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لأكثر من 110 دول ومجموعات اقتصادية على مستوى العالم.

وجاء على الموقع الإلكتروني للإدارة الأمريكية أنه منذ بداية الجائحة قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 20 مليار دولار على هيئة مساعدات صحية، وإنسانية، واقتصادية، وتنموية لأكثر من 120 دولة، بما فى ذلك الاستجابة السريعة للاحتياجات الصحية والتقنية لتوسيع نطاق توصيل اللقاح.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة استثمرت ودعمت التوسع في تصنيع لقاحات كوفيد-19 في إفريقيا وآسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

الولايات المتحدة كورونا فيروس جائحة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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