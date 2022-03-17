الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«سياحة النواب»: المنتدى البرلمانى الثانى نقلة نوعية فى مسيرة الحياة الحزبية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، نقلة نوعية في مسيرة الحياة السياسية والحزبية في مصر، وخطوة تعزز أوجه التعاون بين حزب الأغلبية وبين جميع الأحزاب.


وأكدت نورا علي، أن المنتدى يهدف في مقامه الأول نحو فتح حوار موسع مع الحكومة يستهدف ترسيخ وتوحيد جميع الجهود في جميع المجالات لمصلحة المواطن، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.


وأشارت إلى أن عقد المنتدى بالغردقة رسالة دعم كبيرة وخطوة رائعة لتنشيط السياحة الداخلية، ورفع معدلات السياحة الوافدة، ومنصة رائعة لعرض استقرار، وجمال المقصد السياحي المصري.

نورا علي: عقد المنتدى بالغردقة رسالة دعم وثقة في المقصد السياحي المصري

وثمنت رئيس لجنة السياحة، جميع الموضوعات وورش العمل المنعقدة بالمنتدى، حيث إن جميعها تتعلق بملفات حيوية وقطاعات استراتيجية بالدولة تتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين.

من جانبه، قال عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن يستحق الشكر على هذا التنظيم الدقيق بالمؤتمر البرلماني الثاني، الذي يوضح ما وصلنا إليه بتجمع الأحزاب الوطنية ومجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف القصبي، خلال كلمته في ثاني أيام المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، أن ما قدمه حزب مستقبل وطن رسالة بأن الدولة المصرية كانت وستظل وتبقى دولة قوية لها وجود، مشددًا أنه في ظل جائحة كورونا، إلا أن فضل الله على مصر كان عظيمًا بتحقيق معدل نمو رغم التحديات.

النائبة نورا على المنتدى البرلماني الثاني حزب مستقبل وطن حزب الأغلبية المنتدي لجنة السياحة

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البابا المصرى

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