ساعات الحسم: تفاصيل العمليات العسكرية الأوكرانية والروسية فى «أرض المعارك»

تطورات كثيرة شهدتها الأزمة الأوكرانية - الروسية على الصعيد العسكري والإنساني، الخميس خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 46 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن قوات دونيتسك ولوجانسك تواصل تقدمها خلال المعارك مع الأوكرانيين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية وجهت ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعات للذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة روفنا شمال غربي البلاد.

أشارت إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية أسقطت وحدات السلاح الجوي مروحيتين أوكرانيتين و12 طائرة مسيرة، إضافة الى تدمير 46 موقعًا عسكريًا منها 11 منظومة دفاع جوي وراجمة صواريخ وثلاثة مراكز قيادة ومحطة حرب إلكترونية و18 موقعًا للمعدات الحربية.

ولفتت الوزارة إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية تم تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية و172 طائرة مسيرة، إضافة إلى 170 منظومة دفاع جوي و1379 دبابة وآلية مصفحة و130 راجمة صواريخ و514 مدفعًا و1268 مركبة.

بدورها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل نحو 14 ألف جندي روسي وتدمير 444 دبابة و77 طائرة و201 من الأنظمة المدفعية منذ بداية الحرب وحتى اليوم الخميس.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور عبر "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن " إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و17 مارس بلغ حوالي 14 ألف شخص و444 دبابة و1435 مركبة قتالية مدرعة.

وخسرت روسيا 201 من الأنظمة المدفعية و72 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و43 من أنظمة الدفاع الجوي و86 طائرة و108 مروحيات و3 سفن وقوارب و60 خزان وقود و11 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي".

وأوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

في الوقت نفسه، كشفت الولايات المتحدة عن حجم المساعدات الأمريكية التي قدمتها لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان إن المساعدات تشمل 20 مليون طلقة وقذيفة، كما تشمل 100 نظام جوي تكتيكي دون طيار".

وتابع البيان أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تشمل أيضا 2000 صاروخ "جافلين" مضاد للدبابات"، و800 نظام ستينجر مضاد للطائرات"وفق قناة الحرة الأمريكية.