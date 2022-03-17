«أساسيات اللغة العربية» يشرح أسرار لغة الضاد للشخص العادى

شارك عدد كبير من المختصين فى إعداد الكتاب الجديد للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى خرج للنور تحت عنوان «أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين».

ومن بين الذين شاركوا فى إعداد الكتاب كل من الدكتور عوض إسماعيل عبدالله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور رمضان محمد حسان أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور أشرف فهمى موسى، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف.

من جانبه قال وزير الأوقاف إن هذا العمل يقدم من أساسيات اللغة العربية وجمالياتها ما لا يستغنى عنه باحث أو كاتب، متخصصًا كان أم غير متخصص، فى حدود ما يحتمله عام دراسى واحد بمراكز الثقافة الإسلامية أو برنامج تدريبى واحد من البرامج التدريبية المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأضاف جمعة: «اجتهدنا فى النأى به عن التفريعات والحواشى والنقاشات العلمية المفصلة بغية التيسير على المستهدفين بهذا الكتاب، حيث عملنا على أن يكون فى متناول أوسع شريحة ممكنة من الساعين إلى ضبط لغتهم تحدثًا وكتابة، مؤملين أن يكون إضافة فى بابه وفى خدمة لغة القرآن الكريم».

يقع الكتاب فى ٢٨١ صفحة ويحتوى على مقدمة و٥ مباحث كل مبحث منها يحتوى على موضوع مختلف عن الآخر، ومن العناوين: «القضايا النحوية» و«البلاغة العربية» و«من قواعد الإملاء» و«مختارات شعرية».

وخلال مقدمة الكتاب أكد وزير الأوقاف أن الله قد شرف اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن الكريم ومكمن إعجازه محفوظة بإذن الله تعالى بحفظه، مضيفًا: «لا شك أن حفظ القرآن الكريم يتبعه حفظ لغته، وقد بيّن الحق سبحانه أن نزول القرآن بالعربية تشريف وتكليف لأهلها».

وأضاف أن اللغة العربية هى وعاء القرآن الكريم ومفتاح فهمه، وفهم القرآن الكريم والسنة النبوية فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن لعالم أن يدَّعى فهم النص القرآنى أو النبوى فهمًا دقيقًا دون إدراك لأسرار العربية، ولهذا اشترط العلماء فى المفتى والمفسر أن يكون مدركًا لأسرار اللغة وفقه اللغة وليس عالمًا فى اللغة فقط.