الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد «الحجرات».. شيرين سامى تستعد لإصدار رواية لليافعين

شيرين سامى
شيرين سامى

تخوض الكاتبة شيرين سامى تجربة مختلفة بنشر رواية جديدة لليافعين، وقعت عقدها مع دار الشروق للنشر والتوزيع، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تكتب فيها رواية موجهة لليافعين والناشئة. 

وأوضحت «سامى»، لـ«الدستور»، أنها كتبت هذه الرواية خلال ظروف جائحة كورونا وذلك من باب التجربة وليس أكثر من ذلك، فضلًا عن كتابة مجموعة قصصية للأطفال. 

وكشفت عن أنها فكرت فى الكتابة للأطفال واليافعين، لأنهم من سن أولادها، إذ لاحظت خلال السنوات الأخيرة الماضية عوالم هؤلاء الأطفال وأصدقائهم ورغبت فى الدخول لهذه العوالم وربطها بقصص خيالية، فقد كانت تستهويها الكتابة لهذه الأعمار خاصة سن اليافعين، وشجعتها «الشروق» على هذه التجربة. 

وكانت رواية «الحجرات» آخر أعمال شيرين سامى، وصدرت عن دار الكرمة للنشر والتوزيع عام ٢٠٢١، وهى رواية مؤثرة، كتبت بحساسية وحميمية شديدة حول الحب والعنف والأمل والخيبة والفرار والبقاء والأكاذيب التى نخترعها لنجمل حياتنا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

بريطانيا تحدث إرشادات السفر إلى مصر: الوقت مثالي لقضاء العطلات

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

إقامة صلاة الجنازة على الطالبة شيماء الشحات فى مستشفى كفر الشيخ

بعد الزلزال القوى .. شبح تسونامى يطارد اليابان

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء 3 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة