بعد «الحجرات».. شيرين سامى تستعد لإصدار رواية لليافعين

تخوض الكاتبة شيرين سامى تجربة مختلفة بنشر رواية جديدة لليافعين، وقعت عقدها مع دار الشروق للنشر والتوزيع، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تكتب فيها رواية موجهة لليافعين والناشئة.

وأوضحت «سامى»، لـ«الدستور»، أنها كتبت هذه الرواية خلال ظروف جائحة كورونا وذلك من باب التجربة وليس أكثر من ذلك، فضلًا عن كتابة مجموعة قصصية للأطفال.

وكشفت عن أنها فكرت فى الكتابة للأطفال واليافعين، لأنهم من سن أولادها، إذ لاحظت خلال السنوات الأخيرة الماضية عوالم هؤلاء الأطفال وأصدقائهم ورغبت فى الدخول لهذه العوالم وربطها بقصص خيالية، فقد كانت تستهويها الكتابة لهذه الأعمار خاصة سن اليافعين، وشجعتها «الشروق» على هذه التجربة.

وكانت رواية «الحجرات» آخر أعمال شيرين سامى، وصدرت عن دار الكرمة للنشر والتوزيع عام ٢٠٢١، وهى رواية مؤثرة، كتبت بحساسية وحميمية شديدة حول الحب والعنف والأمل والخيبة والفرار والبقاء والأكاذيب التى نخترعها لنجمل حياتنا.