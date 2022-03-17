الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصبة رضوان» لـ«دينا السقا» فى طبعة فرنسية.. قريبًا

دينا السقا،
دينا السقا،

تصدر قريبًا الطبعة الفرنسية من رواية «قصبة رضوان» للكاتبة الشابة دينا السقا، والصادرة مؤخرًا عن مؤسسة بتانة الثقافية وصدرت منها طبعة ثانية أيضًا، وهو العمل الروائى الثانى لها بعد روايتها «فتاة الفانيليا» الصادرة عن دار الهالة للنشر والتوزيع، التى لاقت نجاحًا كبيرًا. 

تدور أحداث الرواية فى الخيامية أو ما تعرف باسم «قصبة رضوان» فى إطار تشويقى ومثير، كما أن بها جانبًا بوليسيًا وتاريخيًا ورومانسيًا واجتماعيًا، من خلال التركيز على قضايا معاصرة.

اعتمدت دينا السقا فى روايتها على جزء تاريخى بالاستعانة بكتابين مهمين جدًا وهما: «القاهرة منتصف القرن التاسع عشر» لإدوارد وليم لين، ويعتبر بمثابة الخيط التى استعانت منه اسم الرواية «قصبة رضوان»، وهو المكان الذى دارت به الأحداث، فضلًا عن كتاب «القاهرة.. جوامع وحكايات» لحمدى أبوجليل. ومن أجواء الرواية نقرأ: بعد انقطاعها عن العمل تعود الصحفية ريم ثانية إلى مسرح الأحداث، ويتقاطع مصيرها مع عصام ضابط المباحث الجنائية، وفى أثناء سعى الثنائى لحل لغز الوفيات المتلاحقة، تقتحم ريم عوالم مختلفة وتفتح الكثير من الملفات المسكوت عنها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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