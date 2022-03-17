رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمات بالمدينة الجامعية بمشتهر

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بمشتهر، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطالبات، بحضور الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور راشد زغلول المشرف على المدينة الجامعية بمشتهر، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطالبات داخل المدينة الجامعية، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير مسجد المدينة.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب، وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.