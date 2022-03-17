الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

سفراء مصر في دول الجوار الأوكراني لـ«الدستور»: كل التيسيرات للمواطنين

اوكرانيا و روسيا
اوكرانيا و روسيا

كشف سفراء مصر فى الدول المجاورة لأوكرانيا، وتحديدًا رومانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا، عن ترتيبات استقبال المصريين الذين تمكنوا من عبور الحدود الأوكرانية ووصلوا إلى هذه الدول، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى ٢٤ فبراير الماضى.

وأوضح السفراء، فى حواراتهم مع «الدستور»، أن هذه الترتيبات بدأت بتسهيل إجراءات عبور المصريين على الحدود إلى هذه الدول، ثم توفير أماكن إقامة ومعيشة لائقة لهم وكل احتياجاتهم الأخرى، وصولًا إلى إعادتهم لأرض الوطن على متن طائرات الإجلاء التى خصصتها الدولة لذلك الغرض، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع العثور على جثمان طالبة كفرالشيخ المقتولة

بريطانيا تحدث إرشادات السفر إلى مصر: الوقت مثالي لقضاء العطلات

رئة جديدة.. افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر: حدائق ومطاعم وجراجات

حبس رئيس حى الموسكى 4 أيام بتهمة التعدى بالضرب على ضابط

تجديد حبس «بودى جارد» أشعل النار فى سيارة مواطن بالسلام

بريطانيا تضم جنوب سيناء والفيوم إلى مناطق السفر الآمنة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

ماجد حبته

مارى أنطوانيت ونقيب الفلاحين!

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل حربه التهويدية ضد مدينة القدس

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة