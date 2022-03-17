سفراء مصر في دول الجوار الأوكراني لـ«الدستور»: كل التيسيرات للمواطنين

كشف سفراء مصر فى الدول المجاورة لأوكرانيا، وتحديدًا رومانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا، عن ترتيبات استقبال المصريين الذين تمكنوا من عبور الحدود الأوكرانية ووصلوا إلى هذه الدول، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى ٢٤ فبراير الماضى.

وأوضح السفراء، فى حواراتهم مع «الدستور»، أن هذه الترتيبات بدأت بتسهيل إجراءات عبور المصريين على الحدود إلى هذه الدول، ثم توفير أماكن إقامة ومعيشة لائقة لهم وكل احتياجاتهم الأخرى، وصولًا إلى إعادتهم لأرض الوطن على متن طائرات الإجلاء التى خصصتها الدولة لذلك الغرض، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.