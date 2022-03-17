المحافظون: تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة

كثفت المحافظات من الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، فضلًا عن توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

أسوان: تكثيف الحملات على الأسواق.. والاطمئنان على جودة المنتجات

وجّه محافظ أسوان، أشرف عطية، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار فى تنفيذ الحملات المكبرة على كل الأسواق؛ لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء، مع القيام بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية؛ للاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالجودة المطلوبة.

وشدد المحافظ، أمس، على ضرورة تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من أى سلع أو مضبوطات غير صالحة للاستهلاك. فى هذا الإطار، كثفت اللجان المشتركة، التى شكّلها المحافظ، حملات المرور على محلات السوبر ماركت ومحال الخضروات والفاكهة والدواجن، إضافة إلى الجزارين والمخابز البلدية والحرة، بنطاق مركز ومدينة إدفو، بإشراف إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو.

واستهدفت الحملات العديد من المحلات والمخابز، مما أسفر عن تحرير ٤١ محضر تموين، وجرى إحالتها إلى النيابة العامة.

كما وجّه المحافظ، رئيس مركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى، باستهداف منطقة الرضوان بطريق السادات، بعد ورود شكاوى من قيام أحد المخابز بعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبيع رغيف العيش، حيث تم غلق المخبز، وتحرير محضر لإحالته إلى النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر إغلاق لأحد المقاهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتقديم الشيشة.

الجيزة:زيادة المنافذ الثابتة والمتحركة فى القرى والمراكز

شدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة بالقرى بالمراكز والمدن، وتغطية التجمعات السكنية ومناطق الكثافات، على أن يستمر العمل بها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة والسلاسل التجارية وسوق الجملة بمدينة ٦ أكتوبر، لمد تلك المنافذ والمجمعات باحتياجاتها طوال فترة عملها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الجيزة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث الوسائل المناسبة لمنع الممارسات الاحتكارية، وتكثيف المعروض من المنتجات والسلع الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

أيضًا وجّه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية، واتخاذ ما يلزم نحو منع الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

شمال سيناء: التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين

أعلنت أمانى رسلان، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن توافر جميع السلع واحتياجات الأسر خلال شهر رمضان، وذلك من خلال معرض «أهلًا رمضان» الذى جرى افتتاحه أمس.

وقالت خلال تفقدها المعرض، أمس، إن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يتم شراء السلع الغذائية واللحوم والخضروات المتوافرة بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪، علاوة على استمرار تواجد مفتشى الرقابة التموينية بالمعرض على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى أو اقتراحات من المواطنين وسرعة التعامل معها فورًا.

أسيوط إقامة معارض بتخفيضات تصل إلى ٣٠%

أكد محافظ أسيوط، عصام سعد، تقديم الدعم الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة معارض المواد الغذائية، وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، أمس، يرافقه المهندس مجدى سليم، أمين أمانة ثانٍ بحزب «مستقبل وطن»، ووكيل لجنة التموين والطاقة بمجلس الشيوخ- معرض بيع المواد والسلع الغذائية الذى تنظمه أمانة حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة بميدان الشهيد أحمد جلال «المنفذ سابقًا» لتوفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى ٣٠٪.

تأتى الخطوة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق.

وأوضح المحافظ أنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين.