كيف استقبلت الأسر المصرية معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات؟

شهدت محافظات مصر منذ صباح اليوم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية التي من المتوقع أن يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان الكريم .

وتفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، "اليوم الخميس"، معرض بني سويف للسلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية في إطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتزامنًا مع احتفالات بني سويف بعيدها القومي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتوفير كافة أنواع السلع وضبط أسعار السلع الأساسية وكافة الأنواع.

وأكد المحافظ على توفير التيسيرات اللازمة وتفادى الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض، مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية، للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها المواصفات والالتزام بالأسعار المعلن عنها والتي تم الاتفاق عليها.

فيما أعرب عدد من المواطنين، ممن تصادف وجودهم، عن سعادتهم بالمعرض، معبرين عن شكرهم للمحافظ الذي يرعى إقامة هذا المعرض، خاصة أن المعرض يشمل كافة السلع، وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وأن المعرض منظم بطريقة مميزة.

كما تفقد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ معرض مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، المعرض الرئيسي "أهلًا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بمدينة المنصورة من داخل استاد المنصورة الرياضي بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30 % بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة وذلك بمشاركة عدد 30 من العارضين والشركات والتجار يضم كافة أنواع السلع الغذائية.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، والمحاسب أيمن موسي مدير جهاز المشروعات، وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة.

وتفقد المحافظ، أروقة المعرض وكافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والتقى بالمواطنين الوافدين على المعرض واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع ومناسبة الأسعار لهم.

ووجه مختار، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم افتتاح 15 معرض "أهلًا رمضان" بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية وجهاز المشروعات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم اليوم افتتاح 7 معارض وجاري افتتاح باقي المعارض خلال الأسبوع المقبل.

ووجه مختار، لوكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يوميًا على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

افتتح اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، معرض "أهلا رمضان" والمقام بقاعة مريم خلف مدرسة السلام الإعدادية، والذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمدينة القصير، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث يأتى المعرض لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار.

وأكد رئيس مدينة القصير، بأنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر التى تؤكد اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير كافة السلع أمام المواطنين طوال أيام الشهر الكريم مع مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المعرض سيوفر جميع الاصناف المتنوعة بأسعار مخفضة، تحت إشراف إدارة التموين والغرفة التجارية المنظمة له.

كما أكدت أماني رسلان، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، توافر جميع السلع واحتياجات الأسرة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال معرض "أهلا رمضان " الذي تم افتتاحه أمس.

وقالت مدير عام التموين - خلال تفقدها للمعرض، اليوم الخميس- إن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يتم شراء السلع الغذائية واللحوم والخضروات المتوافرة بتخفيضات تصل إلى 25%، علاوة على استمرار تواجد مفتشي الرقابة التموينية بالمعرض على مدار الساعة لتلقي أية شكاوى أو اقتراحات من المواطنين وسرعة التعامل معها فورًا.

ووجهت الشكر للغرفة التجارية وجميع تجار المحافظة الذين استجابوا لمبادرة التموين في تخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء، علاوة على الاستجابة لتعليمات وتوجهات الدولة بتقديم العروض وخفض الأسعار تيسيرًا على أهالي المحافظة.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء افتتح أمس معرض "أهلا رمضان" في مدينة العريش، وذلك لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مناسبة.