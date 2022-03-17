إصابة 6 فى حادث سير بالطريق الإقليمى

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين سحجات وكدمات وجروح، إثر تعرضهم لحادث وقع اليوم الخميس، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي على الطريق الإقليمي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في الشرقية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكي بالطريق الإقليمي عند كمين الروبيكي تجاه السويس، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، ونقل 3 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، والمصابين الآخرين إلى المركز الطبي العالمي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة.