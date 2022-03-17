الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محلية النواب»: الدولة تشهد معارضة موضوعية وليست حنجورية

المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المعارضة الموضوعية هى التي تسعي لتحقيق المصلحة العليا للوطن وليس الحنجورية التي تعارض من أجل المعارضة دون أن تقدم أي حلول.

أضاف السجينى: "لا يوجد في مصر، الآن، حكومة حنجورية وهناك تنسيق بين القوى السياسية لتحقيق مصلحة المواطن، مشيدًا بالتنسيق بين الحكومة والأحزاب: “هناك جدية حقيقية في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن”.

وانطلقت أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أمس، وتستهدف فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان حول القضايا التي تهم المواطنين.

وعقدت ندوة أمس تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ومحمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وطارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان.

وزير الزراعة الزراعة الوطن معارضة الحكومة محافظ فعاليات عقد

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