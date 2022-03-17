بقصد الاحتكار.. ضبط 71 طن دقيق مخزن لدى تاجرين بالسويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، من ضبط 71 طن دقيق مخزن لدى اثنين من التجار داخل نطاق المحافظة، بقصد احتكار السلعة وتخزينها وبيعها بسعر أعلى فى السوق فى الفترة المقبلة.

كان اللواء سعيد عابد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد أمر بشن عدد من الحملات التموينية على الأسواق والتجار؛ للتأكد من ضبط الأسعار ومحاربة ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

تمكنت حملة مكبرة برئاسة شريف خالد رئيس مباحث التموين ومفتشي الإدارة من 49 طن دقيق داخل مخزن غير مرخص فى منطقة السلام 2 التابع لقسم شرطة عتاقة بقصد التخزين واحتكار السلعة، وتخزينها بغرض التربح من زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما تمكنوا من ضبط 22 طن داخل مخزن بمنطقة حى الكويت داخل نطاق قسم شرطة الأربعين بقصد الاحتكار؛ ليكون اجمالى عدد المضبوطات خلال الحملة 71 طن دقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها الى النيابة العامة لتولى التحقيقات.