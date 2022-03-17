محافظ قنا يستعرض الموقف المالى والتنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية 

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لاستعراض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، وذكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالديوان العام ، ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع إلى نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي اعتمادات بلغت ٥٠٠ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى شراء معدات وقطع غيار وصيانة بعض المعدات الأخرى، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

ووجه الداودي بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقًا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام .

من جانبه؛ قدم مدير إدارة التخطيط شرحا مفصلا حول موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدن والقرى، وما تم تنفيذه خلال الربعين الأول والثانى من الخطة، موضحا أنه تم خلالهما صرف ٢٢٠ مليون جنيه من إجمالى الاعتمادات المالية.

كما تضمن الاجتماع عرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها خلال الربعين الثالث والأخير من السنة المالية الحالية، والمعوقات التى تعترض سير العمل حتى يتم تلافيها .