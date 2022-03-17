الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لشقيقين صنعا «كبتاجون» فى الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومي وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه؛ لقيامهما بتصنيع المواد والعقاقير المخدرة للاتجار بها.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد بأن فني إلكترونيات 30 عاما وشقيقة التاجر 36 عاما يقومان بتصنيع الكبتاجون المخدر على نطاق واسع داخل مسكنهما الكائن بمدينة أبو حماد.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث صحة تلك المعلومات وأن الشقيقين يقومان بتوزيع الأقراص والمواد المخدرة على عملائهما بسيارتهما الملاكي وأنهما يتخذان من عملهما ستارا لنشاطهما الإجرامي، وتم إعداد حملة ومداهمة مسكن المتهمين وعثر بداخلة على مواد كيميائية واقراص ومواد ثلجية بيضاء وكحوليات وأدوات وآلات للتحضير، وتم العثور على 26 جوال بلاسيتك بهم مواد كيميائية بيضاء وبنية اللون و27 جوال بداخلهم مواد حجرية، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية وقدمتهما لمحكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

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