الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف سبب اشتعال النيران فى مصنع أبورواش بالجيزة

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في مصنع أبو رواش

رجحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، حول أسباب حريق مصنع الكيماويات بمنطقة أبورواش في كرداسة حدوث ماس كهربائي.

كانت النيابة العامة في الجيزة، باشرت التحقيقات في واقعة حريق مصنع مواد كيماوية في المنطقة الصناعية بمنطقة أبورواش في كرداسة شمال الجيزة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحريق، مع إيفادها بتقرير الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة المصنع بعدما انتهى رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وتقدير حجم الخسائر التي خلفها الحريق.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في مصنع مواد كيماوية بمنطقة أبو رواش.

بدأت الواقعة بتلقي شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا باشتعال النيران في مصنع تنر وبويات بمنطقة أبورواش التابعة لدائرة كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء وخزان مياه تابعة لإدارة الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

بعد 3 أيام من اختفائها.. انتشال جثمان طالبة من ترعة بكفر الشيخ

آخرها الانفصال عن الهضبة.. مواقف أثارت الجدل حول «دينا الشربيني»

للحد من الفقر وتمكين المرأة.. تفاصيل تدشين أول معمل لقياس أثر التنمية فى مصر

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

7 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 895 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

المقاطعة الثالثة عشر

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيلى يجتاز الحدود نحو الأردن.. ومفاوضات للإفراج عنه

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى