التحريات تكشف سبب اشتعال النيران فى مصنع أبورواش بالجيزة

رجحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، حول أسباب حريق مصنع الكيماويات بمنطقة أبورواش في كرداسة حدوث ماس كهربائي.

كانت النيابة العامة في الجيزة، باشرت التحقيقات في واقعة حريق مصنع مواد كيماوية في المنطقة الصناعية بمنطقة أبورواش في كرداسة شمال الجيزة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحريق، مع إيفادها بتقرير الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة المصنع بعدما انتهى رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وتقدير حجم الخسائر التي خلفها الحريق.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في مصنع مواد كيماوية بمنطقة أبو رواش.

بدأت الواقعة بتلقي شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا باشتعال النيران في مصنع تنر وبويات بمنطقة أبورواش التابعة لدائرة كرداسة.

وعلى الفور تم الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء وخزان مياه تابعة لإدارة الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.