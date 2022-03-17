الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«تجارية سوهاج» تنهى استعدادات إقامة «أهلا رمضان»

النائب خالد أبو الوفا
النائب خالد أبو الوفا

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، إطلاق معرض «أهلا رمضان» أمام الاستاد بمدينة ناصر بسوهاج؛ كما قرر أبو الوفا تشكيل غرفة عمليات بالغرفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أسعار السلع والتأكد من توافرها بالأسواق.

وأكد «أبو الوفا» أن تشكيل هذه الغرفة يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بضبط الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وطالب «أبو الوفا» منتسبي الغرفة خلال اللقاء التحضيري لإطلاق المعرض من أعضاء شعب الخضر والفواكه ومحلات الجزارة والبقالة خلال اجتماعه معهم بضرورة زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية بالأسواق، كما طالب مواطني المحافظة بعدم الانسياق وراء الشائعات وتخزين السلع الغذائية، مؤكداً توافر المعروض خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

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وائل لطفي

تروللى الخير

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