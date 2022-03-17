بـ«جدارية شعرية وحفل غنائي».. الإسكندرية تحتفل بالذكرى السنوية لرحيل «سيد درويش» (صور)

في أجواء شعبية وفنية مبهرة، احتفل أهالي محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، بمرور 130 عامًا على رحيل الشيخ سيد درويش، بمنطقة كوم الدكة.

«الدستور» ترصد في السطور التالية الأجواء الاحتفالية بذكرى مولد فنان الشعب سيد درويش داخل منطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية.

وقال الشاعر أحمد قدري، أمين عام جمعية قصر ثقافة الشاطبي للرواد، ومنسق احتفالية ذكرى سيد درويش، إن إحياء الذكرى السنوية لرحيل الشيخ سيد درويش جاء بالتعاون بين جمعيتي «أهالي كوم الدكة»، و«نحلم سوا» بتواجد العديد من مؤسسات المجتمع المدني، والهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وأضاف أن عددًا من الفنانين التشكيليين يشاركون في الاحتفالية بتلوين السلالم والرسم على الحوائط، من خلال جدارية شعرية شارك فيها عدد من شعراء الإسكندرية، بجانب إقامة احتفالية غنائية في المساء.

وأوضح “قدري” أنهم يحرصون على إقامة احتفالية كل عام في مسقط رأس فنان الشعب سيد درويش، وذلك لأنه قيمة عظيمة، يجب أن يعرف الأجيال الجديدة من هو سيد درويش حفاظًا على هويتنا المصرية، والرموز الفنية في جميع المجالات.

وأشار إلى أن “سيد درويش” هو أحد الشخصيات المصرية البارزة والتي كانت لأعماله الفنية دورًا في التصدي للاستعمار، وحقه علينا هو تعريف أبنائنا به.

وقالت منى الجندي مصممة جرافيك، إنها تشارك في احتفالية اليوم من خلال رسم شخصيات بالفوم، والتي قامت بتوزيعها على الأطفال، بالإضافة إلى البالونات و"المسكات" التي أسعدت أطفال الحي، مشيرة إلى أنها سعيدة بالمشاركة في الاحتفالية والتواجد بين الأطفال.

وأوضحت أمينة خلف عضو لجنة المرأة بحزب الوفد، أنها تشارك اليوم في احتفالية ذكرى سيد درويش، من خلال مبادرة «حلم بسيط» والتي تقدم من خلالها لأهالي الحي بعض الهدايا العينية من ملابس وسجاد وستائر وشنط، بالجهود الذاتية للتوزيع خلال اليوم، لتكون هذه الذكرى فرصة للتكافل بيننا وبين اهالينا البسطاء.

أهالي وفناني الإسكندرية يحتفلون بذكري سيد درويش

أهالي وفناني الإسكندرية يحتفلون بذكري سيد درويش

أهالي وفناني الإسكندرية يحتفلون بذكري سيد درويش

أهالي وفناني الإسكندرية يحتفلون بذكري سيد درويش

أهالي وفناني الإسكندرية يحتفلون بذكري سيد درويش

أهالي وفناني الإسكندرية يحتفلون بذكري سيد درويش