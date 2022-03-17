الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. «CBC» تطرح برومو جديدا لـ«suits بالعربى»

مسلسل Suits بالعربي
مسلسل Suits بالعربي

طرحت شبكة قنوات «cbc» برومو دعائيا جديدا للمسلسل الدرامي «suits بالعربي»، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022. 

وظهر في البرومو الجديد الفنان أحمد داوود، والذي تم طرحه عبر الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ مصحوبًا بتعليق: «انتظروا النجم أحمد داوود في مسلسل Suits بالعربي حصريًا على cbc في رمضان». 

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت بوسترات منفردة لنجوم المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية. 

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض المسلسل الدرامي الجديد “suits بالعربي” للنجم آسر ياسين، عبر شبكة قنوات “cbc” حصريًا خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022. 

كما يعرض المسلسل أيضا عبر منصة Watch it ويعرض بالتزامن عبر شبكة قنوات OSN، ومن المنتظر أن تعلن شبكة cbc خلال أيام عن موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل. 

يشارك في بطولة العمل باقة من ألمع النجوم أبرزهم آسر یاسین، أحمد داود، صبا مبارك، ریم مصطفى، تارا عماد، محمد شاھین، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

ودخل المخرج فى معسكر مغلق للانتهاء من جميع المشاهد فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومنع الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ18 ساعة فى اليوم.

أحمد داوود الفنان أحمد داود سوتس بالعربي مسلسل Suits بالعربي مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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