الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعامل قتل صديقه بسكين وسرق هاتفه وحافظة نقوده بقليوب

المشدد
المشدد

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لعامل لاتهامه بقتل صديقه باستخدام سلاح أبيض «سكين» وسرق هاتفه وأمواله دائرة قسم شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11553 لسنة 2021 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3698 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سيد ك ا"، 22 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، قتل المجني عليه "تامر ح د"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بالضرب وسدد له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده وأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم في ذات الزمان والمكان ارتكب جنحة أخرى بأن سرق المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق، "هاتف محمول وحافظة نقود المجني عليه"، المملوكة للمجني عليه، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عامل قتل صديقه بدائرة قسم شرطة قليوب، بعد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شخص داخل مسكنة بدائرة القسم، ، وبتشكيل فريق بحثى تمكن من كشف ملابسات الحادث وتبين أن مرتكب الواقعة هو صديق المجنى عليه، وادباعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.

جنايات شبرا الخيمة قتل صديقه سم شرطة قليوب جنوب بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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