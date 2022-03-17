الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تدعو واشنطن لوقف نشر «معلومات كاذبة» بشأن الأحداث فى أوكرانيا

بوتين
بوتين

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى وقف نشر معلومات كاذبة بشأن الأحداث في أوكرانيا.
وذكرت قناة “روسيا اليوم الإخبارية”، اليوم الخميس، أن ذلك جاء في تعليق للسفارة الروسية في واشنطن على منشورات في وسائل إعلام أمريكية بشأن غارة جوية مزعومة شنتها القوات الروسية على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
ودعت السفارة الروسية الذين يهتمون بالحقيقة حول الأحداث الجارية في أوكرانيا، أن يسترشدوا بمصادر روسية، خاصة البيانات الصادرة عن وزارتي الخارجية، والدفاع، والسفارة الروسية في واشنطن.
وفي وقت سابق، رفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة “آزوف” الأوكرانية فجروا المبنى.

موسكو أوكرانيا واشنطن روسيا

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