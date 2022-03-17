الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الكويت تحصد 3 ميداليات برونزية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء بالسعودية

جريدة الدستور

حقق وفد من الطلاب الكويتيين المشاركين في مسابقة أولمبياد الرياضيات والفيزياء التي انتهت في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ثلاث ميداليات برونزية.
وقالت وزارة التربية الكويتية ،في بيان لها اليوم، إن الطالبين الكويتيين هم إبراهيم الخشتي وحسين الموسوي، حققا ميداليتين برونزيتين في أولمبياد الرياضيات وأن الطالب عبدالله مشعل شداد شنات أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء.
شاركت دولة الكويت، بوفد طلابي من وزارة التربية الكويتية ممثلة بالتوجيه الفني للعلوم والرياضيات في مسابقة منافسات أولمبياد الفيزياء (GPHO2022) في نسخته الرابعة وأولمبياد الرياضيات (GMO2022) بنسخته الثامنة بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج، وانطلق في السعودية 13 مارس الجاري، وضم كل فريق أربعة طلاب من المرحلة الثانوية.
وتعتبر أولمبياد الفيزياء والرياضيات مسابقة دورية لطلبة الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج لتهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء في مختلف مجالات المسابقة.

وشارك في الأولمبياد نحو 70 طالبًا وطالبة يمثلون كلا من الكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى اليمن.

الكويت الفيزياء السعودية الرياضيات أولمبياد الرياضيات أولمبيادالفيزياء ميداليات برونزية

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