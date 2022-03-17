استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أستراليا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 40 ألفا و400 حالة إصابة جديدة و23 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 715 ألفا و756 إصابة والوفيات إلى 5661 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 28 ألفا 298 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و900 ألفا و433 إصابة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 109 حالات وفاة جراء الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 41 ألفا و227 حالة، وفقا لصحيفة "مالاي ميل" الماليزية. وتعافى على مدار أمس 33 ألفا و9 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و567 ألفا و3 أشخاص.

وفي بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 13 ألفا و820 حالة إصابة جديدة، و20 حالة وفاة، وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بلجيكا إلى 3 ملايين و683 ألفا و784 حالة، وتبلغ الوفيات 30 ألفا و492 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و274 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و207 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و863 ألفا و414 حالة، وتبلغ الوفيات 113 ألفا و980 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و532 حالة إصابة جديدة، فضلاً عن 237 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في إندونيسيا إلى 5 ملايين و939 ألفا و82 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 153 ألفا و212 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 11 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة. وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و608 آلاف و668 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و40 حالة، حسب صحيفة «ذا سلوفاك سبكتاتور».

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و559 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و716 ألفا و181 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 39 ألفا و271 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و910 إصابة جديدة بكوفيد، ما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و619 ألفا و780 حالة، كما سجلت البلاد 244 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 321 ألفا و619 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5 آلاف و118 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 980 ألفا و331 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 8 آلاف و692 حالة.

وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و295 حالة إصابة جديدة، و20 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في فنلندا إلى 782 ألفا و912 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و783 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2539 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا وألف و477 حالة. وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 516 ألفا و132 حالة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1949 حالة إصابة جديدة، و26 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و94 ألفا و 527 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و181.

وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و503 حالات إصابة جديدة، فضلا عن 64 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في المجر إلى مليون و820 ألفا و767 حالة، وتبلغ الوفيات 44 ألفا و895 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 888 إصابة جديدة و17 وفأة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و639 ألفا و678 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و612 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 874 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ولم تسجل أي حالات وفاة جديدة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 149 ألفا و131 حالة، وتبلغ الوفيات 643 حالة، بحسب صحيفة “ذا لواتيان تايمز” المحلية.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 514 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و520 ألفا و634 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و319 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 132 إصابة جديدة وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 134 ألفًا و624 حالة والوفيات إلى 3049.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 128 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي حالات وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 176 ألفا و918 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و651 حالة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 127 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 315 ألفا و623 حالة، وتبلغ الوفيات 3 آلاف و962 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بكوفيد، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 467 ألفا و359 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 91 إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفا و583 حالة والوفيات إلى 853 حالة

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 78 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و304 آلاف و723 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 8992 حالة تعاف، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و300 ألف و550 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 47 إصابة جديدة وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و202 حالة والوفيات إلى 5889.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 237 ألفا و384 حالة، بإجمالي وفيات 1637.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألف و776 حالة إصابة. في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2976 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.