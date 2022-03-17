الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دراما رمضان 2022.. دينا الشربيني تعمل في الملاحات بمسلسل «المشوار»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها في المسلسل الدرامي “المشوار” والذي تخوض بطولته أمام الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان المقبل. 

وروجت “الشربيني” لدورها في المسلسل عبر صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي ونشرت الأفيش الدعائي، كما نشرت صورة لها من كواليس الشخصية عبر إنستجرام معلقة:" ورد المكافحة".

 يعد “المشوار” التعاون الثالث بين دينا الشربيني والمخرج محمد ياسين، والثاني لها مع محمد رمضان بعد فيلم “اعتقال” 

تجسد دينا الشربيني في المسلسل دور “ورد” زوجة محمد رمضان، ويعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية، ويواجهان صعوبات الحياة حتى تتغير حياتهما تمامًا .

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل بوسترات دعائية منفردة لنجومه في إطار الحملة الدعائية للعمل استعدادا لعرضه في رمضان. 

وحقق برومو المسلسل منذ طرحه نسبة مشاهدات مرتفعة تخطت المليوني مشاهدة، وسيعرض بشكل  حصري على قناة dmc و قناة dmc drama  ومنصة watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2022. 

 

أبطال “المشوار”

 

المسلسل بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني،  أحمد مجدي،  أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى،محمود الليثى،  حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.
 

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني دينا الشربيني مسلسل المشوار مسلسل المشوار مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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