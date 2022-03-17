الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مش قادرة أكون كومبارس».. تعرف على كلمات تتر مسلسل «فاتن أمل حربي»

بوستر
بوستر

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل "فاتن امل حربي" للنجمة نيللي كريم، والذي يعرض خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتقوم النجمة أنغام بغناء تتر المسلسل الذي أنتهى صناعه من تصوير أغلب أحداثه وينتهي تصويره بشكل كامل خلال أوائل أيام شهر رمضان.

مسلسل نيللي كريم الجديد

وغنت أنغام تتر العمل الذي احتوى على كلمات تظهر شخصية بطلته حيث كانت كلماته: "انا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح مش قادرة أكون كومبارس على المسرح مهما البخت باخ أو مال يكون في زعلي ولا الزلزال على الكدبة وعلى التزييف أنا مش ضعيفة" .

الأغنية من كلمات مدحت العدل وألحان أحمد جمال العدل.

وانتهت المطربة الفلسطينية ناي البرغوثي من تسجيل صوتها على الموسيقى الخاصة بالمسلسل.

من المقرر أن يعرض مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم خلال شهر رمضان المقبل على قناة «CBC» الفضائية ومنصة «watch it» الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية اجتماعية تخص المرأة، حيث تواجه مشكلة في الزواج مرة أخري بعد طلاقها من زوجها والد أبنائها، لتأخذ القضية حالة من الصراع بين المحاكم لكي تأخذ حضانة بناتها، وتعمل أمل موظفة فى الشهر العقاري، والمسلسل يناقش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل «فاتن أمل حربى» يشارك في بطولته بجانب النجمة نيللى كريم كل من الفنان شريف سلامة، والفنانة القديرة هالة صدقي، والفنان خالد سرحان، والفنان محمد ثروت، والفنانة فادية عبد الغنى، والفنانة جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل.

شهر رمضان هالة صدقي شريف سلامة الشهر العقاري أحمد جمال محمد ثروت مدحت العدل مسلسل نيللي كريم الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

تطعيم كبار السن بجرعة لقاح كورونا كل 3 أشهر؟.. الحكومة توضح الحقيقة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

مصر تتألق فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة للسنة الثالثة

بيان عاجل من التعليم بشأن أزمة مدير مدرسة القناة القومية بالمعادى

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية