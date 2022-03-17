«مش قادرة أكون كومبارس».. تعرف على كلمات تتر مسلسل «فاتن أمل حربي»

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل "فاتن امل حربي" للنجمة نيللي كريم، والذي يعرض خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتقوم النجمة أنغام بغناء تتر المسلسل الذي أنتهى صناعه من تصوير أغلب أحداثه وينتهي تصويره بشكل كامل خلال أوائل أيام شهر رمضان.

مسلسل نيللي كريم الجديد

وغنت أنغام تتر العمل الذي احتوى على كلمات تظهر شخصية بطلته حيث كانت كلماته: "انا مش ضعيفة وليا في الحياة مطرح مش قادرة أكون كومبارس على المسرح مهما البخت باخ أو مال يكون في زعلي ولا الزلزال على الكدبة وعلى التزييف أنا مش ضعيفة" .

الأغنية من كلمات مدحت العدل وألحان أحمد جمال العدل.

وانتهت المطربة الفلسطينية ناي البرغوثي من تسجيل صوتها على الموسيقى الخاصة بالمسلسل.

من المقرر أن يعرض مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم خلال شهر رمضان المقبل على قناة «CBC» الفضائية ومنصة «watch it» الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية اجتماعية تخص المرأة، حيث تواجه مشكلة في الزواج مرة أخري بعد طلاقها من زوجها والد أبنائها، لتأخذ القضية حالة من الصراع بين المحاكم لكي تأخذ حضانة بناتها، وتعمل أمل موظفة فى الشهر العقاري، والمسلسل يناقش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل «فاتن أمل حربى» يشارك في بطولته بجانب النجمة نيللى كريم كل من الفنان شريف سلامة، والفنانة القديرة هالة صدقي، والفنان خالد سرحان، والفنان محمد ثروت، والفنانة فادية عبد الغنى، والفنانة جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل.