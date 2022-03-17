«مهارة-تك» تفوز بجائزة «الإسكوا» للمحتوى الرقمي العربي

فازت منصة "مهارة-تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي للتنمية المستدامة، وجرى إعلان الفائزين خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي انعقد في الفترة من 15 إلى 17 مارس.

وجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي هي جائزة سنوية تقدمها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع جوائز القمة العالمية تكريمًا للجهود المبذولة لتطوير المحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وتسعى "الإسكوا" من خلال هذه الجائزة إلى المساهمة في سد الفجوة الرقمية، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الإنترنت والخدمات الرقمية باللغة العربية.

وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على فوائد التكنولوجيات الرقمية لدفع التنمية المستدامة، وتقدير الجهود المبذولة في ابتكار وتطوير المحتويات الرقمية باللغة العربية، وتعزيز ريادة الأعمال لتسريع عجلة التنمية في المنطقة.

وجدير بالذكر أن مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شاركت في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي نظمته الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في البلدان العربية.

وانعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "التعافي والمنعة"، وناقش أهداف التنمية المستدامة 4 و5 و14 و15 و17. وجمع المنتدى بين الحكومات العربية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمعالجة أولويات التنمية المستدامة من منظور إقليمي، ومناقشة التقدم، ومراجعة التجارب الوطنية، وتعزيز صوت المنطقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

وتقدم منصة "مهارة-تك" دورات تدريبية مجانية عالية الجودة باللغة العربية في مختلف المجالات التكنولوجية، مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين والأمن السيبراني والتعلم الإلكتروني والعمل الحُر وتطوير تطبيقات المحمول وغيرها من المجالات الهامة لتنمية المهارات التكنولوجية للشباب لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل. لزيارة منصة "مهارة-تك" يرجى الضغط هنا.



