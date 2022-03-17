احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. «التضامن» توضح أهمية المباعدة بين الولادات

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر موقعها الإلكتروني، إنفوجراف يحمل مجموعة من الرسائل للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي تحتفل به الوزارة على مدار شهر مارس، بشأن أهمية المباعدة بين الولادات.

ووفق ما نشرت الوزارة، جاءت الرسائل كالتالي:

-لها أهمية كبيرة على صحة الأم.

- تقلل من المشاكل بين الزوجين.

-تعطي الزوجين فرصة للاهتمام بكل طفل.

- تعطي الأم فرصة للعمل والتحقق.

-حصول كل طفل على حقه بالكامل من حيث الرعاية والتعليم.

-تقلل من حدوث وفيات للأمهات.

-تقلل من حالات النزيف أثناء الحمل.

-تقلل من حالات التعرض للأنيميا والإرهاق الشديد.

- تعطي الأم فرصة للراحة ومزاولة حياتها بشكل طبيعي.

-تعطي الأم فرصة لتوفير الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة أطول.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.4 مليون أسرة تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 71% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 4,5 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وأضافت الوزارة، أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

وأضافت أنها تعمل على توفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، حيث بلغ رأس المال الأساسي لهذه القروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجهة إلى 340 ألف مستفيد بالمقارنة ب 500 مليون جنيه موجهة إلى 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء.