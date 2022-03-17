الخميس 17 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. «التضامن» توضح أهمية المباعدة بين الولادات

وزارة التضامن
وزارة التضامن

نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر موقعها الإلكتروني، إنفوجراف يحمل مجموعة من الرسائل للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي تحتفل به الوزارة على مدار شهر مارس، بشأن أهمية المباعدة بين الولادات.

 ووفق ما نشرت الوزارة، جاءت الرسائل كالتالي:
-لها أهمية كبيرة على صحة الأم.

- تقلل من المشاكل بين الزوجين.
-تعطي الزوجين فرصة للاهتمام بكل طفل.

- تعطي الأم فرصة للعمل والتحقق.

-حصول كل طفل على حقه بالكامل من حيث الرعاية والتعليم.

-تقلل من حدوث وفيات للأمهات.

-تقلل من حالات النزيف أثناء الحمل.

-تقلل من حالات التعرض للأنيميا والإرهاق الشديد.

- تعطي الأم فرصة للراحة ومزاولة حياتها بشكل طبيعي.

-تعطي الأم فرصة لتوفير الرضاعة الطبيعية للطفل لمدة أطول.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.4 مليون أسرة تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 71% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 4,5 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وأضافت الوزارة، أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 830 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

وأضافت أنها تعمل على توفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، حيث بلغ رأس المال الأساسي لهذه القروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجهة إلى 340 ألف مستفيد بالمقارنة ب 500 مليون جنيه موجهة إلى 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء.

انفوجراف
انفوجراف
التضامن الاجتماعي وزارة التضامن تكافل وكرامة الرضاعة الطبيعية وزارة التضامن الاجتماعي قروض ميسرة اليوم العالمي للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

قضايا الظهيرة| قرار جمهورى واكتشاف أثرى وتنويه عن رواتب 3 أشهر

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك اليوم الخميس 17-3-2022

قرار من «المالية» بشأن رواتب أبريل ومايو ويونيو 2022

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-3-2022

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

اللهم إني صائم!

حسين دعسة

واشنطن وطهران.. وسلاح الردع النووى.. فى ظل الحرب

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق جهاز خاص برئيس الموساد الإسرائيلى

إضراب فى «رهط» بالنقب احتجاجًا على استشهاد مواطن برصاص وحدة مستعربين إسرائيلية

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين