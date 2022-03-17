الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» تشيد باعتماد الأمم المتحدة يوما لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الخميس، بالإنجاز الذي حققته الأمم المتحدة من خلال اعتماد الجمعية العامة لقرار يعتبر يوم 15 مارس من كلِّ عام يوماً عالمياً للقضاء على "الإسلاموفوبيا".
وقال "طه" - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذا اليوم تعتبره منظمة التعاون الإسلامي كيوم عالمي سيعزز الوعي على المستوى الدولي بخطر الكراهية والتعصب ضد المسلمين، كما سيشجع المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز التسامح والتعايش السلمي عبر العالم.
وأضاف أن "التحريض على الكراهية والتعصب على أُسس دينية يمكن أن يخلق ظروفًا تشكل تهديدًا للسلم والأمن والاستقرار على المستوى الدولي، الأمر الذي سيكون مناقضا للحرية بكافة أشكالها، ولذلك تعتبر منظمة التعاون الإسلامي اعتماد هذا القرار من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة محورية نحو اتخاذ إجراءات دولية ملموسة لمكافحة خطر التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين".
وأعرب عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع الأمم المتحدة ومع جميع أعضاء المجتمع الدولي لتعزيز الوحدة والوئام من أجل تحقيق السلام والتفاهم الدوليين.

الرياض مكافحة الإسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا التعاون الإسلامي الامم المتحدة

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