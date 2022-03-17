ضبط تشكيل عصابي لتزوير شهادات لقاح كورونا بالبحيرة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من شخصين بالبحيرة كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام شخصين مقيمان بمحافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائهما راغبي الحصول عليها مقابل حصولهما على مبالغ مالية نظير ذلك وأنهما يتخذان من مكتب مملوك لأحدهما كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش المكتب تم ضبط 28 "تقريرًا طبيًا، نماذج كشوف طبية، كارت متابعة لقاح فيروس كورونا" جميعها مزورة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد ومنسوبة لجهات حكومية- جهاز حاسب بمشتملاته - طابعة ألوان - هاتفي محمول بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ العرض على النيابة العامة.